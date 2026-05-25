Beşiktaş'ta yeni teknik direktör arayışları devam ediyor.

Son dönemde çıkan çok sayıda iddiaların ardından siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, sürecin yönetimin bilgisi dahilinde Futbol Direktörü Önder Özen tarafından yürütüldüğü ve gündeme gelen isimlere itibar edilmemesi gerektiği de vurgulandı.

BEŞİKTAŞ'TAN İDDİA EDİLEN TEKNİK DİREKTÖR ADAYLARINA YALANLAMA

"Futbol A Takımımızın yeni teknik direktörünü belirlemek için çalışmalar, Başkanımız Serdal Adalı ile Yönetim Kurulumuzun bilgisi dahilinde Futbol Direktörümüz Önder Özen tarafından titizlikle yürütülmektedir.

Konuyla ilgili olarak yazılı ve görsel basınla sosyal medyada iddia edilen isimlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz.

Futbol A Takımımızın yeni teknik direktörü belirlendiğinde detaylı bilgilendirme, kulübümüzün resmi iletişim kanalları aracılığıyla camiamız ve kamuoyuyla paylaşılacaktır."