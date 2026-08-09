Beşiktaş’ın forvet transferindeki Dusan Vlahovic girişiminde dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Beşiktaş'tan Vlahovic'e reddedilemeyecek teklif: Transferde sona doğru
Beşiktaş’ın Dusan Vlahovic transferinde önemli bir gelişme yaşandı. İtalyan basınından La Gazetta dello Sport, Sırp golcünün ilk kez Beşiktaş'a olumlu bir dönüş yaptığını öne sürerek siyah beyazlı kulübün yaptığı teklifin ve Vincenzo Italiano'nun bunda önemli bir paya sahip olduğunu belirtti.Furkan Çelik
İtalyan basını, siyah-beyazlıların uzun süredir gündeminde bulunan Sırp yıldızın İstanbul seçeneğine kapıyı açtığını duyurdu.
La Gazzetta dello Sport’un haberine göre, Juventus’tan ayrılarak serbest oyuncu durumuna gelen Vlahovic, uzun süre beklemekten yoruldu ve bir an önce yeniden sahalara dönmek istiyor.
VLAHOVIC’TEN BEŞİKTAŞ’A İLK OLUMLU SİNYAL
Haberde, Vlahovic’in Beşiktaş’a transfer olmaya yönelik ilk olumlu sinyallerini verdiği ifade edildi.
Siyah-beyazlıların Sırp golcünün transferi konusunda en kararlı davranan kulüp olduğu belirtilirken, Vlahovic’in de artık geleceğini kısa süre içerisinde netleştirmek istediği aktarıldı.
ITALIANO FAKTÖRÜ DEVREDE
Transfer görüşmelerinde Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano’nun önemli bir rol oynadığı kaydedildi.
Vlahovic ile Fiorentina döneminde birlikte çalışan Italiano, Sırp santrforun kariyerinin en iyi döneminde teknik direktörlüğünü üstlenmişti.
Vlahovic, Fiorentina’daki performansının ardından Juventus’a transfer olmuştu.
İtalyan basını süreci, “Italiano Vlahovic’i çağırıyor, şimdi Dusan cevap veriyor” ifadeleriyle aktardı.
SERDAL ADALI DA AÇIKLAMIŞTI
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı da kısa süre önce Vlahovic konusunda çalışmaların sürdüğünü açıklamış ve “Vlahovic? Çalışıyoruz, görüşüyoruz” ifadelerini kullanmıştı.
Habere göre Beşiktaş yönetimi, bu açıklamanın ardından temaslarını yoğunlaştırdı.
Siyah-beyazlıların Vlahovic’in babası Milos ve oyuncunun temsilcileriyle anlaşmanın şartları üzerinde görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.
BEŞİKTAŞ’TAN 10 MİLYON EURO MAAŞ
Transfer için konuşulan ekonomik şartlar da ortaya çıktı.
La Gazzetta dello Sport’a göre Beşiktaş, Vlahovic’e yıllık 10 milyon Euro ücret içeren 4 yıllık sözleşme teklif ediyor.
İMZA PARASI CEP YAKIYOR
Tarafların üzerinde görüşmeye devam ettiği en önemli konulardan birinin ise imza parası olduğu aktarıldı.
Beşiktaş’ın teklifindeki imza bonusunun yaklaşık bir yıllık maaşa denk gelecek seviyede olduğu belirtildi.
Bunun yanı sıra oyuncunun bireysel performansına ve takımın başarısına bağlı bonusların detayları da görüşülüyor.
Vlahovic’in kariyerini yeniden üst seviyeye taşımak istediği ve Beşiktaş’ın bu açıdan Sırp yıldız için önemli bir seçenek haline geldiği vurgulandı.
İstanbul’a gelmesi durumunda Vlahovic, kariyerinin en etkili dönemlerinden birini geçirdiği Fiorentina’da birlikte çalıştığı Vincenzo Italiano ile yeniden buluşacak.