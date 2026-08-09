Beşiktaş'tan Vlahovic'e reddedilemeyecek teklif: Transferde sona doğru

İMZA PARASI CEP YAKIYOR

Tarafların üzerinde görüşmeye devam ettiği en önemli konulardan birinin ise imza parası olduğu aktarıldı.

Beşiktaş’ın teklifindeki imza bonusunun yaklaşık bir yıllık maaşa denk gelecek seviyede olduğu belirtildi.