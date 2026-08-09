Yeniçağ Gazetesi
10 Ağustos 2026 Pazartesi
İstanbul 23°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Spor Beşiktaş'tan Vlahovic'e reddedilemeyecek teklif: Transferde sona doğru

Beşiktaş'tan Vlahovic'e reddedilemeyecek teklif: Transferde sona doğru

Beşiktaş’ın Dusan Vlahovic transferinde önemli bir gelişme yaşandı. İtalyan basınından La Gazetta dello Sport, Sırp golcünün ilk kez Beşiktaş'a olumlu bir dönüş yaptığını öne sürerek siyah beyazlı kulübün yaptığı teklifin ve Vincenzo Italiano'nun bunda önemli bir paya sahip olduğunu belirtti.

Furkan Çelik Furkan Çelik
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Beşiktaş'tan Vlahovic'e reddedilemeyecek teklif: Transferde sona doğru - Resim: 1

Beşiktaş’ın forvet transferindeki Dusan Vlahovic girişiminde dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

1 13
Beşiktaş'tan Vlahovic'e reddedilemeyecek teklif: Transferde sona doğru - Resim: 2

İtalyan basını, siyah-beyazlıların uzun süredir gündeminde bulunan Sırp yıldızın İstanbul seçeneğine kapıyı açtığını duyurdu.

2 13
Beşiktaş'tan Vlahovic'e reddedilemeyecek teklif: Transferde sona doğru - Resim: 3

La Gazzetta dello Sport’un haberine göre, Juventus’tan ayrılarak serbest oyuncu durumuna gelen Vlahovic, uzun süre beklemekten yoruldu ve bir an önce yeniden sahalara dönmek istiyor.

3 13
Beşiktaş'tan Vlahovic'e reddedilemeyecek teklif: Transferde sona doğru - Resim: 4

VLAHOVIC’TEN BEŞİKTAŞ’A İLK OLUMLU SİNYAL

Haberde, Vlahovic’in Beşiktaş’a transfer olmaya yönelik ilk olumlu sinyallerini verdiği ifade edildi.

4 13
Beşiktaş'tan Vlahovic'e reddedilemeyecek teklif: Transferde sona doğru - Resim: 5

Siyah-beyazlıların Sırp golcünün transferi konusunda en kararlı davranan kulüp olduğu belirtilirken, Vlahovic’in de artık geleceğini kısa süre içerisinde netleştirmek istediği aktarıldı.

5 13
Beşiktaş'tan Vlahovic'e reddedilemeyecek teklif: Transferde sona doğru - Resim: 6

ITALIANO FAKTÖRÜ DEVREDE

Transfer görüşmelerinde Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano’nun önemli bir rol oynadığı kaydedildi.

6 13
Beşiktaş'tan Vlahovic'e reddedilemeyecek teklif: Transferde sona doğru - Resim: 7

Vlahovic ile Fiorentina döneminde birlikte çalışan Italiano, Sırp santrforun kariyerinin en iyi döneminde teknik direktörlüğünü üstlenmişti.

Vlahovic, Fiorentina’daki performansının ardından Juventus’a transfer olmuştu.

İtalyan basını süreci, “Italiano Vlahovic’i çağırıyor, şimdi Dusan cevap veriyor” ifadeleriyle aktardı.

7 13
Beşiktaş'tan Vlahovic'e reddedilemeyecek teklif: Transferde sona doğru - Resim: 8

SERDAL ADALI DA AÇIKLAMIŞTI

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı da kısa süre önce Vlahovic konusunda çalışmaların sürdüğünü açıklamış ve “Vlahovic? Çalışıyoruz, görüşüyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

8 13
Beşiktaş'tan Vlahovic'e reddedilemeyecek teklif: Transferde sona doğru - Resim: 9

Habere göre Beşiktaş yönetimi, bu açıklamanın ardından temaslarını yoğunlaştırdı.

Siyah-beyazlıların Vlahovic’in babası Milos ve oyuncunun temsilcileriyle anlaşmanın şartları üzerinde görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.

9 13
Beşiktaş'tan Vlahovic'e reddedilemeyecek teklif: Transferde sona doğru - Resim: 10

BEŞİKTAŞ’TAN 10 MİLYON EURO MAAŞ

Transfer için konuşulan ekonomik şartlar da ortaya çıktı.

La Gazzetta dello Sport’a göre Beşiktaş, Vlahovic’e yıllık 10 milyon Euro ücret içeren 4 yıllık sözleşme teklif ediyor.

10 13
Beşiktaş'tan Vlahovic'e reddedilemeyecek teklif: Transferde sona doğru - Resim: 11

İMZA PARASI CEP YAKIYOR

Tarafların üzerinde görüşmeye devam ettiği en önemli konulardan birinin ise imza parası olduğu aktarıldı.

Beşiktaş’ın teklifindeki imza bonusunun yaklaşık bir yıllık maaşa denk gelecek seviyede olduğu belirtildi.

11 13
Beşiktaş'tan Vlahovic'e reddedilemeyecek teklif: Transferde sona doğru - Resim: 12

Bunun yanı sıra oyuncunun bireysel performansına ve takımın başarısına bağlı bonusların detayları da görüşülüyor.

12 13
Beşiktaş'tan Vlahovic'e reddedilemeyecek teklif: Transferde sona doğru - Resim: 13

Vlahovic’in kariyerini yeniden üst seviyeye taşımak istediği ve Beşiktaş’ın bu açıdan Sırp yıldız için önemli bir seçenek haline geldiği vurgulandı.

İstanbul’a gelmesi durumunda Vlahovic, kariyerinin en etkili dönemlerinden birini geçirdiği Fiorentina’da birlikte çalıştığı Vincenzo Italiano ile yeniden buluşacak.

13 13
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro