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Kaynak: Haber Merkezi

BEŞİKTAŞ'TAN RESMİ AÇIKLAMA

Beşiktaş, son günlerde basın ve sosyal medyada yer alan transfer iddialarıyla ilgili yazılı bir açıklama yayımladı.

Kulüp, sözleşmeli futbolcuların geleceğine ilişkin kamuoyuna yansıyan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

"HABERLERİN TAMAMI ASILSIZDIR"

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, profesyonel futbolcuların kulüpteki geleceği hakkında çıkan haberlerin tamamının asılsız olduğu ifade edildi.

Açıklamada, bu tür haberlerin masa başında kurgulandığı ve takım içindeki huzur ortamını bozmayı amaçladığı savunuldu.

TARAFTARA UYARI

Beşiktaş, taraftarlarından kulübün resmi iletişim kanallarından doğrulanmayan haberlere itibar etmemelerini istedi. Kulüp, transfer gündemine ilişkin gelişmelerin yalnızca resmi mecralar üzerinden takip edilmesi gerektiğini vurguladı.