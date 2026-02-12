Beşiktaş ara transfer döneminde kadrosuna kattığı 7 yeni oyuncu için toplu imza töreni düzenledi.

Toplantı, Başkan Serdal Adalı’nın tek tek yeni transferler hakkında kısa açıklamalarda bulunarak her bir oyuncuya siyah beyazlı forma altında başarı dileklerinde bulunmasıyla başladı.

‘OH KULÜBÜN MARKA DEĞERİNİ ARTIRACAK’

Adalı’nın yeni transferlerle ilgili sözleri şu şekilde:

“Oh (gülerek). Taraftarlarımızın çok seveceği bir enerjisi var. Asla pes etmeyen, savaşçı karakter. Kalitesini Alanyaspor maçında gösterdi, hesabı unutulmaz bir şekilde açtı. Unutulmaz goller atacağına inanıyorum. Kulübün marka değeri ve global anlamda kitlemizi arttırmak için büyük rolü olacak. kendisi ile Uzakdoğu pazarına gireceğiz. Transferi Güney Kore'de de heyecan yarattı. Güney Kore İstanbul Başkonsolosu Lee Woo-sung, hem maça hem de bugün buraya geldi."

‘MURILLO’NUN TRANSFERİ PANAMA’DA ÇOK KONUŞULDU’

"Amir Murillo'nun kalitesine ve katacaklarına inanıyoruz. Ülkesi Panama'da bu transfer çok konuşuldu. Panama Büyükelçisi dün geldi ve ziyarette bulundu. Beşiktaş'a katkı vereceğine inanıyorum. Bizimle olduğu için çok mutluyuz."

‘AGBADOU BEŞİKAŞ SAVUNMASINDA SEVİYE YÜKSELTTİ’

"Emanuel Agbadou'nun transferi için çok uğraştık. Son kontratı olan oyuncu almayacağımız söyledik. Savunmada eksiklerimiz vardı. Agbadu ile birlikte gerekli kalite ve standarda ulaştık. Beşiktaş savunmasında seviye yükseltti. Transfer sürecinde kararlılığı ve duruşundan dolayı teşekkür ediyorum."

‘BEŞİKTAŞ OLAITAN’A UĞURLU GELDİ’

"Junior Olaitan, Türkiye'de kısa sürede kendini gösterdi. Beşiktaş'a uğurlu geldi, Beşiktaş da ona uğurlu geldi. Geçen gün bir çocuğu oldu. Ona da 'Hoş Geldin' diyorum."

‘YASİN ÖZCAN FIRSATINI HEMEN DEĞERLENDİRDİK’

“Yasin Özcan genç yaşında Premier Lig'e gitti. Tammy Abraham transferinde bu imkan karşımıza çıkınca hemen değerlendirdik."

‘ASLLANI TAM BİR KARTAL’

"Kristjan Asllani, Avrupa'nın önemli oyuncularından biri. Beşiktaş'a kısa sürede uyum sağladı. Asllani diye sesleniyoruz ama bana göre tam bir kartal. Kiralık geldi ama onunla da uzun yıllar devam etmek istiyoruz."

‘VASQUEZ İLE UZUN YILLAR DEVAM ETMEK İSTİYORUZ’

"Milan ve Roma gibi kulüplerde oynayan kaleci Devis Vasquez'i kadromuza kattık. Kiralık geldi ama onunla da uzun yıllar devam etmek istiyoruz."