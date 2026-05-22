Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

TFF tarafından yeni sezonda uygulanmak üzere açıklanan 10+4 yabancı kuralına Galatasaray'ın ardından Beşiktaş'tan da tepki geldi.

BEŞİKTAŞ'TAN TFF'NİN YABANCI KURALI KARARINA TEPKİ

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı TRT Spor'a yaptığı açıklamada TFF'nin önce hakem kadrosuna karar vermesi gerektiğinin altını çizdi.

Adalı, Dursun Özbek'in katıldığı bir programda TFF'nin yabancı kuralına yönelik kararını gözden geçirmesi yönündeki sözlerine de katıldığını ifade etti.

SERDAL ADALI: '10+4 KONUSUNDA DURSUN ÖZBEK'E KATILIYORUM'

Başkan Serdal Adalı yeni yabancı kuralıyla ilgili şunları söyledi:

"Federasyonun yabancı oyuncu sayılarını belirlemeden önce, hangi hakem kadrosuyla lige başlayacak onu belirleme konusunda karar vermesi lazım. Yoksa bu ligi 10+4 ya da 10+10’la oynasak bir şey değişmez.

Geçtiğimiz sezon yaşadığımız sıkıntıları yaşayacaksak, sayılar önemli değil. 10+4 konusunda da Dursun başkana katılıyorum."

DURSUN ÖZBEK YABANCI KURALIYLA İLGİLİ NE SÖYLEDİ?

Galataray Başkanı Dursun Özbek yabancı kuralı kararı konusunda görüşlerini şu sözlerle ifade etti:

"10+4 yabancı kararı bütün kulüpler için uygun olmamıştır. TFF'nin bu kararı tekrar düşünmesi lazım.

Galatasaray ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak, rakiplerimizde böyle kısıtlaması yok.Söylediklerim yanlış anlaşılmasın.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor diye değil; Süper Lig'deki tüm takımlar için uygun değil. İnşallah TFF bu uygulamada değişikliğe gider."