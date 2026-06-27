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Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta Taylan Bulut gelişmesi yaşandı.

Habertürk'ün haberine göre, Bundesliga temsilcisi Augsburg'un yakından takip ettiği genç sağ bek için siyah-beyazlı yönetim ayrılık düşünmüyor.

ITALİANO'DAN ONAY ÇIKTI

Haberde yer alan bilgilere göre Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun da Taylan Bulut hakkındaki raporu olumlu oldu. İtalyan çalıştırıcının, genç futbolcunun yeni sezon kadro planlamasında yer almasını istediği belirtildi.

SAĞ BEK ROTASYONU HAZIR

Beşiktaş'a şu ana kadar Taylan Bulut için resmi bir teklif ulaşmadığı ifade edilirken, ilerleyen günlerde yeni gelişmeler yaşanabileceği kaydedildi.

Siyah-beyazlıların, 2026-2027 sezonunda sağ bekte Amir Murillo ve Taylan Bulut rotasyonuyla yoluna devam etmeyi planladığı aktarıldı.