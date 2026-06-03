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Süper Lig devi Beşiktaş, kadro planlamasına devam ediyor. Forvete de takviye yapmak isteyen siyah-beyazlı ekip, sürpriz bir isme yöneldi.

BEŞİKTAŞ'TAN ALEX ARCE ATAĞI

Beşiktaş'ın Arjantin ekibi Independiente Rivadavia'da forma giyen Paraguaylı golcü Alex Arce ile ilgilendiği öne sürüldü.

PARAGUAY MİLLİ TAKIMI'NDA DA OYNUYOR

El Futbolero Ecuador'da yer alan habere göre Beşiktaş, Paraguay Milli Takımı'nın golcü oyuncusu Alex Arce'yi gündemine aldı.

16 MAÇTA 11 GOL ATTI

Paraguay Milli Takımı'nda da forma giyen 30 yaşındaki golcü, bu sezon takımıyla 16 maça çıktı ve bu süreçte 11 gol attı.

Paraguaylı forvetin, Arjantin ekibiyle olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. Transfer süreci ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.