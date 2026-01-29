Süper Lig devi Beşiktaş’tan transfer atağı. Kadrosundan birçok yıldızı gönderen siyah-beyazlı ekipten bu sefer taraftara güzel haber geldi.

SON DAKİKA: BEŞİKTAŞ ASLLANI İLE ANLAŞMAYA VARDI

İtalya Serie A takımlarından Torino'da kiralık olarak forma giyen Kristjan Asllani'yi alan Kara Kartal, mutlu sona ulaştı. Yağız Sabuncuoğlu’nun aktardığı bilgiye göre; Beşiktaş ve Inter, Kristjan Asllani'nin kiralık transferi için anlaşmaya vardı.

KRISTJAN ASLLANI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Kristjan Asllani, 9 Mart 2002 tarihinde Arnavutluk'un Elbasan bölgesinde dünyaya geldi. Ön libero mevkisinde forma giyen 23 yaşındaki Asllani, 1,79 metre boya sahip. aynı zamanda, merkez orta saha ve on numara bölgelerinde de oynayan Asllani, genellikle sağ ayağını kullanıyor.

KRISTJAN ASLLANI HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Profesyonel futbolculuk kariyerine 2021 yılında Empoli'de başlayan Kristjan Asllani, 2022 senesinde Inter'e kiralık olarak geldi. Burada gösterdiği başarılı performansla Inter'de kalıcı olmayı başaran, ancak bu sezon Torino'ya kiralanan 23 yaşındaki futbolcu, Serie A ve Şampiyonlar Ligi'nde önemli maçlara çıktı.