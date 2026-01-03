Transfer döneminde sol bek mevkiini güçlendirmek için yoğun bir mesai harcayan Beşiktaş yönetimi, listesine heyecan verici bir ismi daha ekledi. Gazeteci Ertan Süzgün’ün aktardığı bilgiye göre, siyah-beyazlılar, İtalya Serie A ekiplerinden Lazio forması giyen 25 yaşındaki Portekizli sol bek Nuno Varela Tavares’i gündemine aldı.

JURASEK GELİŞMESİ

Beşiktaş, kamp kadrosu açıklamasında, "Sözleşme fesih görüşmeleri yapılan Jonas Svensson ile David Jurasek, takımımızın kamp kadrosunda yer almayacaklardır." Duyurusunu yapmıştı.

SOL BEK İSTEĞİ

Beşiktaş yönetimi, bu transferde işi şansa bırakmıyor. Ertan Süzgün’ün aktardığı bilgiye göre, siyah-beyazlılar sadece Tavares’e odaklanmıyor; listedeki diğer adaylarla da bonservis pazarlıklarını eş zamanlı olarak yürütüyor. Bu strateji, yönetimin sol bek transferini “en uygun şartlarda ve en kısa sürede” tamamlamak konusunda ne kadar kararlı olduğunu ortaya koyuyor.