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Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 yendiği derbide kritik bir gole imza atarak maçta eşitliği sağlayan Rıdvan Yılmaz yaşadığı sakatlık sonrası oyuna devam edememişti.

RIDVAN YILMAZ İÇİN SAKATLIK AÇIKLAMASI

Siyah beyazlı kulüp Rıdvan Yılmaz'ın sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig’de Fenerbahçe ile oynadığı müsabakanın ilk yarısında sol uyluk iç bölgesinde ağrı hissettiği için oyuna devam edemeyen futbolcumuz Rıdvan Yılmaz’ın sağlık ekibimizce yapılan değerlendirmesi ve Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde, sol uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edilmiştir.

Rıdvan Yılmaz’ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."