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Beşiktaş'ın teknik direktörlük görevi için görüşmelerini sürdürdüğü Vincenzo Italiano, bugün 16.00'da İstanbul'a gelecek.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Görüşmelere başladığımız Teknik Direktör Vincenzo Italiano’yu taşıyan uçak, bugün saat 16.00 sularında Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nde olacaktır. " ifadelerine yer verildi.

ITALIANO KARİYERİ

Teknik direktörlük kariyerine İtalya’da Vigontina’da başlayan Vincenzo Italiano, daha sonra sırasıyla Arzignano, Trapani, Spezia, Fiorentina ve Bologna’yı çalıştırdı. 48 yaşındaki teknik adam, bu takımların başında çıktığı toplam 466 maçta 211 galibiyet, 117 beraberlik ve 138 mağlubiyet elde etti.

Fiorentina’yı çalıştırdığı dönemde üst üste iki sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde finale yükselen Italiano, Bologna ile de önemli bir başarıya imza attı. Bologna, 2024/25 sezonunda İtalya Kupası finalinde Milan’ı 1-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşırken, Italiano da kariyerinin en önemli başarılarından birini yaşadı.