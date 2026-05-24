Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, siyah-beyazlıların Karabağ Teknik Direktörü Qurban Qurbanov ile ilgilendiği yönündeki iddialara açıklık getirdi.

Azerbaycan basınından Teleqraf’a konuşan Özen, yeni teknik direktör konusunda henüz netleşen bir isim olmadığını belirterek, “Şu anda yeni teknik direktörün ismi henüz kesinleşmedi. Qurban Qurbanov’a yönelik herhangi bir girişimimiz veya ilgimiz yok” ifadelerini kullandı.

Qurbanov’un önemli bir teknik adam olduğunu vurgulayan Özen, “Qurban çok değerli, son derece başarılı bir teknik direktör ve kendisine büyük saygı duyuyoruz. Ancak şu anda Beşiktaş’ın gündeminde böyle bir konu bulunmuyor” dedi.

Özen ayrıca, kulübün çıkan haberlerle ilgisinin olmadığını belirterek, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti.