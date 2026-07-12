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Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Oğuz Aydın için harekete geçti. İddiaya göre siyah-beyazlı yönetim, 25 yaşındaki milli futbolcunun transferi için resmi temaslarda bulundu.

BEŞİKTAŞ'TAN RESMİ GİRİŞİM

A Spor'un haberine göre; Beşiktaş, Oğuz Aydın'ı transfer etmek için Fenerbahçe'ye resmi talebini iletti.

Milli futbolcunun menajerinin cumartesi günü Avusturya kampında Fenerbahçeli yöneticilerle bir araya geldiği ve oyuncunun ayrılık seçeneğine sıcak baktığı aktarıldı.

KARARI İSMAİL KARTAL VERECEK

Transfer sürecindeki kritik kararın ise teknik direktör İsmail Kartal'a ait olduğu belirtildi. Sarı-lacivertli teknik heyetin, Nelson Semedo'nun olası ayrılığına karşı Oğuz Aydın'ı sağ bekte değerlendirmeyi planladığı ve bu nedenle oyuncunun geleceğiyle ilgili son sözü Kartal'ın söyleyeceği ifade edildi.

GEÇEN SEZON 39 MAÇTA FORMA GİYDİ

25 yaşındaki milli futbolcu, geride kalan sezonda Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 39 karşılaşmada görev aldı ve 4 asistlik katkı sağladı.