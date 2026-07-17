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Beşiktaş’ta Wilfried Ndidi ile ilgili dikkat çeken bir transfer gelişmesi yaşandı. Siyah-beyazlı yönetim, Suudi Arabistan ekibi Al-Diriyah’ın Nijeryalı orta saha için yaptığı teklifi geri çevirdi.

TEKLİF REDDEDİLDİ

HT Spor’un haberine göre Al-Diriyah, Wilfried Ndidi için Beşiktaş’a 7 milyon euro bonservis önerdi. Ancak siyah-beyazlı yönetim bu rakamı yeterli bulmadı.

BEKLENTİ DAHA YÜKSEK

Beşiktaş’ın Ndidi için bonservis beklentisinin 10 milyon euro seviyesinde olduğu öğrenildi. Yönetimin, bu rakamın altında gelecek teklifleri değerlendirmeye almayı düşünmediği ifade ediliyor.

KARAR BEKLENİYOR

Taraflar arasındaki görüşmelerin devam edip etmeyeceği merak konusu olurken, transfer sürecinin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.