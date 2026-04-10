Beşiktaş'ın 100. kuruluş yıl dönümünde kazandığı şampiyonluğun mimarı olan Lucescu, Romanya'da son yolculuğa uğurlandı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle:

Kulübümüzün 100. kuruluş yıl dönümünde kazandığımız şampiyonlukta takımımızın teknik direktörlüğünü yapan merhum Mircea Lucescu için Romanya’da cenaze töreni düzenlendi. Törene kulübümüzü temsilen İkinci Başkanımız Hakan Daltaban ile Sayman ve Voleybol Faaliyetlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Çağatay Abraş katıldı. Daltaban ile Abraş, törende Lucescu ailesine taziyelerini iletti.