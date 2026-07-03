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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, orta saha rotasyonunu güçlendirmek için Salih Özcan'ı gündemine aldı.

Siyah-beyazlıların, Borussia Dortmund'dan ayrılan 28 yaşındaki milli futbolcuya resmi teklif sunduğu öğrenildi.

RESMİ TEKLİF YAPILDI

Beşiktaş yönetiminin, tecrübeli orta sahayı kadrosuna katmak için oyuncu cephesiyle temaslarını sürdürdüğü belirtilirken, transfer görüşmelerinin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

TECRÜBESİYLE ÖNE ÇIKIYOR

Almanya'da Köln ve Borussia Dortmund formaları giyen Salih Özcan, hem 6 numara hem de 8 numara pozisyonlarında görev yapabiliyor. Mücadeleci oyun yapısı ve top kazanma becerisiyle tanınan milli futbolcu, uzun yıllardır Türkiye Milli Futbol Takımı kadrosunda da yer alıyor.