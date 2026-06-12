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Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, yerli oyuncu havuzunu genişletmek için harekete geçti. Siyah-beyazlılar, Türkiye Futbol Federasyonu'nun uyguladığı 10+4 yabancı oyuncu kuralı doğrultusunda dört ismi gündemine aldı.

BEŞİKTAŞ'TA 4 YERLİ İSİM GÜNDEMDE

Milliyet'in haberine göre Beşiktaş, Salih Özcan, Aral Şimşir ve Altay Bayındır'ın transferi için girişimlere başladı. Öte yandan beIN SPORTS'un haberinde ise siyah-beyazlıların Clermont forması giyen İlhan Fakılı'yı da yakından takip ettiği belirtildi.

Orta saha hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ın öncelikli hedeflerinden biri Salih Özcan. Borussia Dortmund ile sözleşmesi sona eren milli futbolcunun transferinin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.

Siyah-beyazlıların listesinde yer alan bir diğer isim ise Danimarka ekibi Midtjylland'da forma giyen Aral Şimşir. Geride kalan sezonda gösterdiği performansla dikkat çeken 23 yaşındaki kanat oyuncusu, Danimarka'da sezonun futbolcusu seçilmişti.

Kaleci pozisyonunda da arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın, Ersin Destanoğlu'nun geleceğine ilişkin belirsizlik nedeniyle Manchester United forması giyen Altay Bayındır'ı yeniden gündemine aldığı ifade edildi.

TRANSFERLERDE SON DURUM

Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Salih Özcan, Aral Şimşir ve Altay Bayındır için oyuncuların menajerleriyle görüşmelerin sürdüğü öğrenildi. Özellikle Salih Özcan cephesinde önemli mesafe kat edildiği belirtilirken, milli futbolcunun maddi şartlarda anlaşma sağlanması halinde siyah-beyazlı formayı giymeye sıcak baktığı ifade edildi.

SÜRPRİZ İSİM İLHAN FAKILI

Beşiktaş'ın transfer listesindeki sürpriz isim ise Clermont'ta oynayan İlhan Fakılı oldu. Fransa Ligue 2 ekibinde forma giyen 20 yaşındaki kanat oyuncusu, geçtiğimiz sezon çıktığı 33 maçta 4 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.