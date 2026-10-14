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Kaynak: Spor Servisi

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Almanya temsilcisi Hoffenheim ile deplasmanda karşılaşmaya hazırlanıyor. Kritik mücadele öncesinde siyah-beyazlı ekibin golcüsü Dusan Vlahovic'ten gelen haber teknik heyeti etkiledi.

Vlahovic son idmanda yoktu

Sırp futbolcu, 14 Ekim Çarşamba günü gerçekleştirilen son antrenmanda takım arkadaşlarının arasında bulunmadı. Edinilen bilgilere göre mide rahatsızlığı yaşayan Vlahovic, bu nedenle çalışmaya katılamadı.

HOFFENHEİM MAÇININ KADROSUNA ALINMADI

Beşiktaş'ta Cerny ve Rashica da sakatlıkları nedeniyle antrenmanda yer almadı. Sağlık sorunu yaşayan Vlahovic ise Hoffenheim karşılaşması için Almanya'ya götürülen kafileye dahil edilmedi.

Siyah-beyazlı kulüp, yıldız oyuncunun sağlık durumuyla ilgili açıklama yaparak Hoffenheim maçı kadrosuna alınmadığını duyurdu.

Kulübün açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Futbolcumuz Dusan Vlahovic’in viral gastroenterit tanısı ile sağlık ekibimizce tedavisi devam etmekte olup TSG Hoffenheim maçı kadrosuna dahil edilmemiştir.”