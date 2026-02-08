Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında 8 Şubat Cumartesi günü saat 20.00’de Tüpraş Stadyumu’nda Corendon Alanyaspor’u konuk edecek.

Siyah-beyazlı kulüp, bu karşılaşmaya özel olarak kombine sahibi taraftarlar için önemli bir karar aldığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre kombine sahipleri, Alanyaspor maçında kombinelerini, sezon başında ilan edilen devir hakkı limitinden düşülmeden devredebilecek.

Kulüp yönetimi, uygulamanın yalnızca bu maç için geçerli olduğunu belirterek taraftarların bilgisine sundu.