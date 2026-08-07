Beşiktaş Kulübü, resmi sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamayla 2026-2027 sezonu kombine satışlarının bugün saat 18.00 itibarıyla geçici olarak durdurulacağını duyurdu.
Siyah-beyazlı kulüp, kararın UEFA Avrupa Ligi Eleme Turu ve Trendyol Süper Lig iç saha karşılaşmalarının bilet satış süreçlerinin sağlıklı şekilde yürütülebilmesi amacıyla alındığını bildirdi.
SATIŞLAR YENİDEN BAŞLAYACAK
Kulüpten yapılan açıklamada, kombine satışlarının söz konusu karşılaşmaların bilet satış süreçleri tamamlandıktan sonra yeniden başlayacağı ifade edildi.
Beşiktaş, satışların yeniden başlayacağı tarih ve saatin kulübün resmi iletişim kanalları aracılığıyla ayrıca duyurulacağını belirterek taraftarları bilgilendirdi.