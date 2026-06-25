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Yeni sezon öncesi kaleci transferine odaklanan Beşiktaş, Bayern Münih'in kadro planlamasında yer almayan Alexander Nübel için girişimlerini sürdürüyor.

Murad Tamer'in haberine göre, siyah-beyazlı yönetim, 29 yaşındaki Alman kaleciye yıllık 5 milyon euro maaş, 4 yıllık sözleşme ve imza parasını da içeren kapsamlı bir teklif sundu.

AVRUPA DEVLERİ DE DEVREDE

Haberde, Nübel'in transferiyle Manchester City ve Arsenal'in de ilgilendiği belirtildi. İngiliz kulüplerinin deneyimli file bekçisini ikinci kaleci rolü için değerlendirdiği ifade edildi.

KARARINI TEKLİFLERE GÖRE VERECEK

Beşiktaş'ın şu ana kadar en güçlü teklifi yaptığı aktarılırken, Nübel'in kariyerine Avrupa'nın üst düzey kulüplerinden birinde devam etme isteğinin bulunduğu kaydedildi.

Alman kalecinin transfer kararında, Avrupa devlerinin Beşiktaş'ın sunduğu şartlara yaklaşıp yaklaşmayacağının belirleyici olması bekleniyor.