Beşiktaş, transfer döneminin son günlerinde defans hattını Agbadou ve Murillo ile takviye ettikten sonra kalesine de önemli bir isim getiriyor.

Siyah-beyazlı yönetim, Roma’da forma giyen 27 yaşındaki Kolombiyalı kaleci Devis Vasquez için hem oyuncu hem de kulübüyle anlaşmayı tamamladı. Beşiktaş, gün içinde Vasquez’i İstanbul’a getirecek ve transferi gece yarısına kadar resmiyete dökmeyi hedefliyor.

Roma’da bu sezon resmi maçta görev almayan Devis Vasquez, satın alma opsiyonu içeren kiralama formülüyle siyah-beyazlı kadroya katılacak.