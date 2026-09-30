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13 yıl sonra yeniden EuroLeague'de mücadele eden Beşiktaş ikinci haftada Maccabi Tel Aviv ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

EUROLEAGUE'DE TARİHİ GALİBİYET

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Aleksandar Nikolic Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi baştan sona önde götüren siyah-beyazlılar rakibini 109-93 yenerek EuroLeague'de sezonun ilk galibiyetini aldı.

EuroLeague'de ilk kez 100 sayı barajını geçen Beşiktaş aynı zamanda Maccabi Tel Aviv'i tarihinde ilk kez mağlup etti.

BEŞİKTAŞ'TA 6 OYUNCU ÇİFT HANELİ SKOR ÜRETTİ

Beşiktaş'ta Anthony Brown ve Scottie Wilbekin 20'şer sayıyla sahanın en skorer oyuncuları olurken Devon Dotson 17, Conor Morgan 13, Eugene Omoruyi ile Furkan Korkmaz da 11'er sayıyla çift hanelere çıktı.

ALIMPIJEVIC: 'İLK GALİBİYETİN BURADA OLMASINDAN DOLAYI MUTLUYUM'

Maç sonu görüşlerini paylaşan Beşiktaş Başantrenörü Dusan Alimpijevic şunları söyledi:

"Beşiktaş'ı temsil etme şeklimizden dolayı mutluyum. 13 yıldır EuroLeague'de değildik. Bu oyuncu grubuyla gurur duyuyorum. Birçok yeni oyuncumuz var. Tabii ki bazı hatalar yaptık. Tatmin olmalıyım. En azından birkaç saat keyif almam lazım.

Bir gecede her şeyin iyi olmasını bekleyenler varsa yanılıyorlar, bu bir gelişim süreci. Yarın her şeyi unutup Barcelona maçına hazırlanacağız.

İlk galibiyetin burada olmasından dolayı mutluyum. Belgrad'da. Biliyorsunuz, buralıyım."