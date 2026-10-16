Beşiktaş Kulübü, Erkek Basketbol Takımı'nın yeni transferi Lonnie Walker IV'ın transfer sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan eski milli basketbolcu ve yorumcu İbrahim Kutluay hakkında yazılı açıklama yayımladı.

Siyah-beyazlı kulüp, Kutluay'ın bir televizyon programında yaptığı yorumlara sert tepki göstererek söz konusu ifadelerin transfer sürecine yönelik dayanaksız şüphe oluşturduğunu savundu.

'İBRAHİM KUTLUAY'I ŞİDDETLE KINIYORUZ'

Beşiktaş'ın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Bir televizyon programında Erkek Basketbol Takımımızın yeni transferi Lonnie Walker IV’ın kulübümüze transfer sürecine dair çirkin bir ithamda bulunan İbrahim Kutluay’ı şiddetle kınıyoruz.

Başantrenörümüz Dusan Alimpijevic ile yeni transferimizin menajerinin aynı millete mensup olduklarını belirterek oyuncunun transferinin profesyonel olmayan, subjektif kriterlere dayandığı yönünde algı yaratmaya çalışan Kutluay, yorumculuk sınırını bu mesnetsiz iddiayla fersah fersah aşmıştır."

'BÖYLE BİR İFTİRAYLA GÖLGE DÜŞÜRÜLMESİ KABUL EDİLEMEZ'

"EuroLeague'in ülkemizdeki resmi yayıncı kuruluşunda görev yapan bir yorumcunun, NBA Draft'ında ilk turdan seçilen ve NBA'de 7 sezonda 350'ye yakın maça çıkmış, Avrupa’nın en kariyerli oyunculardan birinin kulübümüze transferine böyle bir iftirayla gölge düşürmeye çalışması kabul edilemez.

Bu itham ve imalarınıza dair elinizde somut bir bilgi veya belge varsa açıkça ortaya koyun. Yoksa “ilginç detay”, “garip detay” ifadeleriyle kamuoyunda şüphe oluşturmayın.

'ÖZÜR DİLENMEMESİ HALİNDE EUROLEAGUE YÖNETİMİ NEZNİNDE GİRİŞİMLERE BAŞLAYACAĞIZ'

"Yorumcu İbrahim Kutluay’ı iddiasına açıklık getirmeye ve ispata, aksi takdirde kamuoyu önünde özür dilemeye davet ediyoruz.

Özür dilenmemesi halinde EuroLeague’in ülkemizdeki yayıncı kuruluşunda yorumculuk yapan İbrahim Kutluay’a gerekli yaptırımların uygulanması için EuroLeague yönetimi nezdinde girişimlere başlayacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."