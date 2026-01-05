Beşiktaş'ın sezon başında görevine son verdiği tecrübeli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer'in ismi eski kulübü Manchester United ile anılıyor.
Bugün Portekizli teknik adam Ruben Amorim ile yollarını ayıran Manchester United yönetiminin takımı Solskjaer'e emanet edeceği iddia edildi.
İngiliz basınında çıkan haberler göre, Solskjaer'in sezon sonuna kadar Manchester United'ı çalıştırması düşünülüyor.
Daha önce 2018-2021 yılları arasında Manchester United'da görev yapan Solskjaer, futbolculuğu döneminde uzun süre formasını terlettiği İngiliz kulübündeki teknik direktörlük döneminde 149 maçta 1.79'luk puan ortalaması yakalamıştı.