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Kaynak: AA

Siyah-beyazlıların sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 25 yaşındaki kalecinin karşılaşmalardaki kurtarışlarından görüntüler kullanılarak "Her şey için teşekkürler Ersin." ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş altyapısında yetişen Ersin Destanoğlu, 2018 yılında A takıma yükseldi. Genç kaleci, siyah-beyazlı formayla 122 Süper Lig, 15 Türkiye Kupası, 6 UEFA Şampiyonlar Ligi, 3 UEFA Avrupa Ligi, 4 UEFA Konferans Ligi ve 1 TFF Süper Kupa maçında görev yaptı.

Ersin, Beşiktaş kariyerinde 1 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 2 TFF Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.