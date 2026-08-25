Beşiktaş transfer çalışmalarına devam ediyor. Son olarak Vlahovic’i kadrosuna katan siyah-beyazlılar, Bayer Leverkusen’de forma giyen 22 yaşındaki Ernest Poku ile anlaştı.

Beşiktaş’tan Ernest Poku hamlesi: Anlaşma tamamlandı - Resim : 1SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALIK

Alman ekibiyle yapılan görüşmelerde satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde anlaşıldığı öğrenildi. Satın alma opsiyonunun hayata geçmesi durumunda 4 yıllık sözleşme imzalanması planlanıyor.

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Dış basında yer alan haberlere göre Poku Fiorentina ile kişisel şartlarda anlaşmıştı. Beşiktaş’ın transfere girmesiyle birlikte oyuncu kararını değiştirdi ve Beşiktaş’ı seçti. İtalyan ekibinin Bayer Leverkusen’e bonuslar dahil 20 milyon Euro’luk bir satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunduğu biliniyor.

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Geçtiğimiz sezon 10 milyon Euro karşılığında Alman ekibine transfer olan oyuncu AZ Alkmaar’da yetişti. Mevkisi sağ kanat olan oyuncu sol kanat ve santrafor olarak da oynayabiliyor. Bayer Leverkusen formasıyla 45 maçta 5 gol ve 8 asistlik performans gösteren Hollandalı oyuncu, ülkesinin U21 takımında 21 kez forma giydi.

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