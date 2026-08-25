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Kaynak: Haber Merkezi

Beşiktaş transfer çalışmalarına devam ediyor. Son olarak Vlahovic’i kadrosuna katan siyah-beyazlılar, Bayer Leverkusen’de forma giyen 22 yaşındaki Ernest Poku ile anlaştı.

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALIK

Alman ekibiyle yapılan görüşmelerde satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde anlaşıldığı öğrenildi. Satın alma opsiyonunun hayata geçmesi durumunda 4 yıllık sözleşme imzalanması planlanıyor.

FİORENTİNA’NIN ELİNDEN ALINDI

Dış basında yer alan haberlere göre Poku Fiorentina ile kişisel şartlarda anlaşmıştı. Beşiktaş’ın transfere girmesiyle birlikte oyuncu kararını değiştirdi ve Beşiktaş’ı seçti. İtalyan ekibinin Bayer Leverkusen’e bonuslar dahil 20 milyon Euro’luk bir satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunduğu biliniyor.

ERNEST POKU KİMDİR?

Geçtiğimiz sezon 10 milyon Euro karşılığında Alman ekibine transfer olan oyuncu AZ Alkmaar’da yetişti. Mevkisi sağ kanat olan oyuncu sol kanat ve santrafor olarak da oynayabiliyor. Bayer Leverkusen formasıyla 45 maçta 5 gol ve 8 asistlik performans gösteren Hollandalı oyuncu, ülkesinin U21 takımında 21 kez forma giydi.