Beşiktaş'tan dünya yıldızına teklif: Salah için kritik pazarlık

Maaş pazarlığı sürüyor

34 yaşındaki Mohamed Salah’ın yıllık 15 milyon euro garanti ücret talep ettiği ifade ediliyor. Bu rakam transferin önündeki en büyük engel olarak öne çıkarken, Beşiktaş yönetiminin bu talebi aşağı çekmek için pazarlıklarını sürdürdüğü aktarıldı.