Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Beşiktaş, kadrosunu dünya yıldızı bir isimle güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlıların gündemine, Liverpool ile yollarını ayıran Mohamed Salah geldi.
Beşiktaş'tan dünya yıldızına teklif: Salah için kritik pazarlık
Leandro Trossard transferinin ardından ses getiren bir adım daha atmak isteyen Beşiktaş, Mohamed Salah için görüşmelere başladı. Siyah-beyazlılar, yıldız oyuncunun yüksek maaş talebini düşürmeye çalışıyor.Kaynak: Diğer
Görüşmeler başladı
Beşiktaş, Mohamed Salah'a 12 milyon euro maaş ve 1+1 yıllık sözleşme önerdi.
Maaş pazarlığı sürüyor
34 yaşındaki Mohamed Salah’ın yıllık 15 milyon euro garanti ücret talep ettiği ifade ediliyor. Bu rakam transferin önündeki en büyük engel olarak öne çıkarken, Beşiktaş yönetiminin bu talebi aşağı çekmek için pazarlıklarını sürdürdüğü aktarıldı.
Başkan Serdal Adalı’nın transferi çok istediği ancak takım içi maaş dengesini korumak adına temkinli davrandığı öğrenildi.
Menajerinden açıklama
Mohamed Salah’ın menajeri Ramy Abbas, oyuncunun geleceğiyle ilgili yaptığı açıklamada, “Gelecek sezon nerede oynayacağını çok yakında öğrenebiliriz” ifadelerini kullandı.
Taraftardan transfer çağrısı
Beşiktaş’ın Leandro Trossard için düzenlediği imza töreninde siyah-beyazlı taraftarlar, “Ya Allah bismillah, Mohamed Salah” tezahüratlarıyla yönetime çağrıda bulundu. Bu görüntüler kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
Kariyeri ve performansı
2026 Dünya Kupası’nda Mısır Milli Takımı ile 5 maçta forma giyen Salah, turnuvayı 1 gol ve 2 asistle tamamladı.
Liverpool kariyerinde 442 maça çıkan yıldız oyuncu, 257 gol ve 123 asistlik performansıyla toplamda 380 gole doğrudan katkı sağladı.
Mokawloon altyapısından yetişen Salah; Basel, Chelsea, Fiorentina, Roma ve Liverpool formalarını giydi.
Beşiktaş’ın Mohamed Salah transferinde nasıl bir yol izleyeceği ve pazarlıkların nasıl sonuçlanacağı merakla bekleniyor.