Beşiktaş'ta yeni sezon kadro planlaması sürerken, kaleci transferi için dikkat çeken bir isim gündeme geldi.
İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre; siyah-beyazlılar, Juventus'un 28 yaşındaki kalecisi Michele Di Gregorio ile ilgileniyor.
ITALIANO'DAN ONAY ÇIKTI
Haberde, Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano'nun da İtalyan kaleciyi takımında görmek istediği belirtildi.
JUVENTUS SATMAYA HAZIR
Juventus'un Aston Villa'nın Arjantinli kalecisi Emiliano Martinez ile büyük ölçüde anlaşma sağlamasının ardından kaleci rotasyonunda değişime gitmesi bekleniyor.
Bu nedenle Torino ekibinin Michele Di Gregorio'nun ayrılığına olumlu yaklaştığı ifade edildi.
BONSERVİSİ BELLİ OLDU
İtalyan basınındaki haberlere göre Juventus, tecrübeli file bekçisinin transferinden yaklaşık 15 milyon Euro gelir elde etmeyi hedefliyor.
Beşiktaş'ın önümüzdeki günlerde transfer için resmi adımlar atıp atmayacağı merak konusu oldu.
JUVENTUS 14.3 MİLYON EURO'YA KADROSUNA KATMIŞTI
Michele Di Gregorio, 2024-2025 sezonunda Monza'dan 4.5 milyon euro karşılığında kiralanmıştı.
Juventus, başarılı performansının ardından satın alma opsiyonunu kullanarak kalecinin bonservisini 2025-2026 sezonunda 14.3 milyon euro karşılığında aldı.
2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan İtalyan kaleci, son yıllarda Serie A'nın en istikrarlı performans gösteren file bekçileri arasında yer alıyor.