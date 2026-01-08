32 yaşındaki tecrübeli savunmacı, altyapısında yetiştiği kulüp olan Rosenborg'a döndü.

Rosenborg yaptığı açıklamada Jonas Svensson'la 2 yıl sözleşme imzalandığını duyurdu.

"İÇİMDE BİR KIVILCIM HİSSEDİYORUM"

İmzanın ardından kulüp yayın organına kısa bir açıklama yapan Svensson, şu ifadeleri kullandı.

"Bugün çok önemli bir gün. Ayrıldığımdan beri geri dönmeyi hayal ediyordum. Çok mutlu ve gururluyum. Rosenborg formasını giyip Rosenborg logosuna baktığımda içimde bir kıvılcım hissediyorum. Bu kulüp bana çok güzel anılar verdi, o yüzden kulübe çok şey borçlu olduğumu hissediyorum. Yurt dışında futbol oynamak biraz daha iş gibi, ama burada daha özel bir şey daha çok bir yaşam tarzı. Bir an önce sahaya çıkmayı dört gözle bekliyorum."