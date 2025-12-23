Fenerbahçe Opet'ten sürpriz transfer hamlesi geldi. Sarı Lacivertliler, Beşikaş BOA ile sözleşmesini karşılıklı fesheden eski oyuncusu Nikolina Milic'i sezon sonuna kadar kadrosuna kattı.
Nikolina Milic yeniden Fenerbahçe Opet’te! ✍️💛💙— Fenerbahçe Opet (@fbkadinbasket) December 23, 2025
Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımımız, 2023-2025 yılları arasında formamızı başarıyla terleten, kazandığımız tarihi başarılarda pay sahibi olan Bosna asıllı Sırp pivot Nikolina Milic (1.89-1994) ile sezon sonuna dek anlaşmaya… pic.twitter.com/zt5LLy7GdD
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Nikolina Milic yeniden Fenerbahçe Opet’te!
Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımımız, 2023-2025 yılları arasında formamızı başarıyla terleten, kazandığımız tarihi başarılarda pay sahibi olan Bosna asıllı Sırp pivot Nikolina Milic (1.89-1994) ile sezon sonuna dek anlaşmaya varmıştır.
Nikolina Milic’e ‘Ailemize yeniden hoş geldin!’ diyor, Çubuklu formamızla başarılar diliyoruz."