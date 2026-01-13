Beşiktaş'tan ayrılan 35 yaşındaki Brezilyalı stoper, Brezilya'nın Corinthians ekibine dahil oldu. Paulista transferine dair açıklamalarında bulundu.

Gabriel Paulista: "Başka kulüplerden de teklif aldım, ancak geçen yıldan beri görüştüğüm Corinthians'ı tercih ettim. Bir noktada menajerime 'Artık başka teklifleri dinlemek istemiyorum' dedim.

Sözleşmeden feragat ettim ama burası daha değerli. Paradan bağımsız olarak burası benim hayalim. Bu hayali gerçekleştirmek için her şeyi geride bıraktım. Ne bıraktığım önemli değil. Bu benim hayalim. En kısa sürede bu formayı giyme fırsatını bulup aynaya bakarak 'Oldu, başardım' demek istiyorum. Bu kadar."