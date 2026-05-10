AEK Atina ile Panathinaikos arasında oynanan kritik derbide, AEK Atina rakibini 2-1 mağlup ederek lig şampiyonluğunu garantiledi.
Karşılaşmada gol perdesini Panathinaikos 62. dakikada Andrews Tetteh’in golüyle açtı.
Ev sahibi AEK Atina, 72. dakikada Ambrosini Cabaça’nın golüyle skora denge getirdi.
ESKİ BEŞİKTAŞLI MARIO'DAN ŞAMPİYONLUK GOLÜ
Maçın son anlarında baskısını artıran AEK Atina, 90+3. dakikada eski Beşiktaşlı Joao Mario’nun golüyle 2-1 öne geçti ve şampiyonluğu ilan etti.
