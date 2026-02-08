Beşiktaş Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında evinde Alanyaspor'u konuk edecek.

Tüpraş Stadyumu'nda bugün saat 20.00'de oynanacak maç öncesi siyah beyazlı kulüpten kombine sahibi taraftarlara yönelik açıklama geldi.

Beşiktaş'tan Alanyaspor maçına özel kombine uygulaması - Resim : 1

BEŞİKTAŞ: TARAFTARLAR KOMBİNELERİNİ DEVREDEBİLECEK

Alanyaspor maçına özel kombinelerin devredileceğini açıklayan Beşiktaş'ın taraftarlara yaptığı duyuru şu şekilde:

"Corendon Alanyaspor maçına özel olarak kombine sahibi taraftarlarımız, kombine satışı döneminde ilan edilen devir hakkı sayısından düşmeden kombinelerini devredebilecektir. Kombine sahibi taraftarlarımızın bilgisine saygılarımızla sunarız."