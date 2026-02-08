Beşiktaş Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında evinde Alanyaspor'u konuk edecek.
Tüpraş Stadyumu'nda bugün saat 20.00'de oynanacak maç öncesi siyah beyazlı kulüpten kombine sahibi taraftarlara yönelik açıklama geldi.
BEŞİKTAŞ: TARAFTARLAR KOMBİNELERİNİ DEVREDEBİLECEK
Alanyaspor maçına özel kombinelerin devredileceğini açıklayan Beşiktaş'ın taraftarlara yaptığı duyuru şu şekilde:
"Corendon Alanyaspor maçına özel olarak kombine sahibi taraftarlarımız, kombine satışı döneminde ilan edilen devir hakkı sayısından düşmeden kombinelerini devredebilecektir. Kombine sahibi taraftarlarımızın bilgisine saygılarımızla sunarız."