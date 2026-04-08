İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Beşiktaş Levent Mahallesi Cömert Sokak’ta Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında İstanbul, Kocaeli ve Konya’da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

GÖZALTI SAYISI 12'YE ULAŞTI

Operasyonlarda 5 şüpheli daha yakalanırken, süren çalışmalar kapsamında 2 kişinin daha gözaltına alınmasıyla toplam sayı 12’ye ulaştı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 10’unun emniyetteki işlemleri sürüyor.

Yaralı olarak ele geçirilen 2 teröristin ise hastanedeki tedavilerinin ardından emniyete götürüleceği öğrenildi.

SALDIRI ÖNCESİ KEŞİF YAPTIKLARI TESPİT EDİLDİ

Polis ekiplerinin yürüttüğü incelemelerde, saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin daha önce olay yerinde keşif yaptığı belirlendi. Yaralı olarak yakalanan şüphelilerden Onur Çelik’in eşinin de ifadesine başvuruldu. Kadının, eşine saldırıyı gerçekleştirmemesi yönünde telkinde bulunduğunu söylediği öğrenildi.

Öte yandan, saldırı sırasında çıkan çatışmada teröristlerden Yunus Emre Sarman etkisiz hale getirilmiş, Onur Çelik ile Enes Çelik ise yaralı olarak yakalanmıştı.