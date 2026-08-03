Beşiktaş transfer çalışmaları sürerken gündeme sürpriz bir transfer önerisi geldi.
YUNUS MUSAH BEŞİKTAŞ'A ÖNERİLDİ
Ertan Süzgün'ün haberine göre; Serie A devi Milan'ın 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Yunus Musah Beşiktaş'a önerildi.
ITALIANO ORTA SAHAYA 2 TAKVİYE İSTEMİŞTİ
Vincenzo Italiano'nun isteği doğrultusunda orta sahaya 2 takviye yapmayı planlayan Beşiktaş'ta gelen bu öneriyle nasıl bir karar verileceği merak konusu oldu.
GEÇEN SEZON ATALANTA'DA KİRALIK OYNADI
Geçtiğimiz sezon Atalanta'da kiralık oynayan 27 maçta 2 gol, 1 asistle oynamıştı. Kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından Milan'a dönen ABD'li oyuncunun kulübüyle 2 yıllık daha kontratı bulunuyor.