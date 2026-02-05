Yeniçağ Gazetesi
05 Şubat 2026 Perşembe
Beşiktaş'ta yeni transfer Hyeongyu Oh, ilk antrenmana çıktı

Beşiktaş, Belçika'nın Genk takımından Hyeongyu Oh'u kadrosuna kattı. Güney Koreli futbolcu, siyah-beyazlı ekiple ilk idmanına çıktı.

Devre arasında transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, son olarak hücum hattına Genk'ten Hyeongyu Oh transferini yaptı.

Güney Koreli futbolcuyla resmi sözleşme imzalandı. Hyeongyu Oh'un lisansı da çıkarıldı.

24 yaşındaki hücumcu, Beşiktaş formasıyla ilk antrenmanına çıktı. İşte o görüntüler...

Kaynak: Spor Servisi
