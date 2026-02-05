Devre arasında transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, son olarak hücum hattına Genk'ten Hyeongyu Oh transferini yaptı.
Beşiktaş'ta yeni transfer Hyeongyu Oh, ilk antrenmana çıktı
Beşiktaş, Belçika'nın Genk takımından Hyeongyu Oh'u kadrosuna kattı. Güney Koreli futbolcu, siyah-beyazlı ekiple ilk idmanına çıktı.Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Güney Koreli futbolcuyla resmi sözleşme imzalandı. Hyeongyu Oh'un lisansı da çıkarıldı.
24 yaşındaki hücumcu, Beşiktaş formasıyla ilk antrenmanına çıktı. İşte o görüntüler...
Kaynak: Spor Servisi