Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, hücum hattı için yeni bir ismi gündemine aldı. Siyah-beyazlıların, bonservisi Eintracht Frankfurt’ta bulunan ve OGC Nice’te kiralık olarak forma giyen Elye Wahi ile ilgilendiği öğrenildi.



TEKNİK HEYETTEN OLUMLU RAPOR

Teknik ekibin raporu doğrultusunda harekete geçen yönetimin, 23 yaşındaki Fildişi Sahilli forvetin transfer şartlarını araştırdığı belirtildi.

Fransa’daki kiralık döneminde dikkat çeken bir performans sergileyen Wahi, Nice formasıyla kısa sürede 7 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.



15 MİLYON EURO’LUK BONSERVİS BEKLENTİSİ

Yükselen performansıyla Avrupa kulüplerinin radarına giren genç oyuncu için Eintracht Frankfurt’un en az 15 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği ifade ediliyor.