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Beşiktaş, 2026-2027 sezonu hazırlıklarına 27 Haziran'da başlayacak.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre futbolcular, yeni sezon öncesi ilk kez 27 Haziran Cumartesi günü BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya gelecek.

İLK ANTRENMAN 28 HAZİRAN'DA

Beşiktaş Futbol Takımı, sezonun ilk antrenmanını ise 28 Haziran Pazar günü gerçekleştirecek. Teknik heyet ve oyuncular, hazırlıkların ilk bölümünü İstanbul'da sürdürecek.

KAMP SLOVAKYA'DA YAPILACAK

Siyah-beyazlı ekip, yurt dışı kampı için 1 Temmuz Çarşamba günü Slovakya'ya hareket edecek. Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarının önemli bölümünü burada yapacağı kampla sürdürecek.

V. ITALIANO İLK KEZ TAKIMIN BAŞINDA

Yeni teknik direktör V. Italiano yönetiminde çalışmalara başlayacak olan Beşiktaş'ta gözler, kamp döneminde yapılacak transferlere ve hazırlık maçlarına çevrildi.