Beşiktaş'ta 2026-2027 sezonu hazırlıkları resmen başladı.
Siyah-beyazlı futbolcular, saha çalışmalarına geçmeden önce kulüp sağlık ekibi ve performans departmanı eşliğinde performans testinden geçti.
HAZIRLIKLAR HIZ KAZANIYOR
Teknik ekibin planlaması doğrultusunda gerçekleştirilen testlerde futbolcuların fiziksel durumları detaylı şekilde analiz edildi. Elde edilen veriler, yeni sezon antrenman programlarının oluşturulmasında kullanılacak.
SAHA ÇALIŞMALARI BAŞLIYOR
Performans testlerini tamamlayan siyah-beyazlı ekip, önümüzdeki günlerde sahaya inerek yeni sezon hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürecek. Teknik heyet, kamp döneminde oyuncuların fiziksel seviyelerini en üst noktaya çıkarmayı hedefliyor.