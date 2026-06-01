Beşiktaş’ın Sergen Yalçın’la yollarını ayırmasını oldukça mantıklı bir hamleydi. Yönetimin sportif direktörlük görevine Önder Özen’i getirmesi de yine doğru bir tercihti diyebilirim.

Siyah-beyazlılarda yeni sezon planlaması tüm hızıyla sürerken teknik direktör arayışları da gündemin en sıcak başlıklarından biri… Bu süreçte doğal olarak birçok isim medyada yer buluyor, çeşitli senaryolar konuşuluyor.

Yabancı teknik direktör adaylarıyla ilgili uzun uzadıya değerlendirme yapmak istemiyorum. Ancak Şenol Güneş’in yeniden göreve dönme ihtimali gündemdeyken Başkan Serdal Adalı’nın böyle bir düşüncesinin olmadığını açıklaması dikkatimi çekmişti.

YABANCI HOCALARDAN SON YILLARDA VERİM ALINAMADI

Açıkçası, adı geçen birçok yabancı teknik adama rağmen Beşiktaş’ın yeni dönemde yerli bir teknik direktörle yola devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Son yıllarda siyah-beyazlı ekip, yabancı teknik adamlardan beklediği verimi tam anlamıyla alamadı.

YERLİ HOCA ADAYLARIM

Fernando Santos, Giovanni van Bronckhorst ve Ole Gunnar Solskjaer…. Özellikle Santos dönemi tam bir hayal kırıklığı... Bu nedenle Türkiye’yi ve Süper Lig dinamiklerini bilen bir teknik adamın Beşiktaş’ta daha büyük fark yaratabileceğine inanıyorum. Bu noktada İlhan Palut ve Nuri Şahin gibi isimlerin başarılı olabileceğini düşünüyorum ki bu fikrime karşı çıkacak da birçok Beşiktaşlı vardır.

Her iki teknik adam da özellikle sezonun ikinci yarısında önemli çıkışlar yakaladı ve takımlarına olumlu bir oyun kimliği kazandırdı.

ZAR ATMAYA GEREK VAR MI(?)!

Siyah-beyazlı ekip bu saydığımız 3 hocanın da hala maaşını ödüyor. Yabancı hoca zarı atmak ne kadar mantıklı bunu düşünmek gerekir. Slaven Bilic tarzında bir isim gelir mi?! Bu tamamen şans işi.

SÜPER LİG’İ BİLEN YABANCI HOCA!

Öte yandan medyada konuşulan ve Süper Lig tecrübeleri olan Roberto Mancini ve Jorge Jesus gibi üst düzey teknik adamların fark yaratabilecek isimler olduğunu düşünüyorum. Ancak bazı nedenlerden dolayı iki ismin de gelme ihtimalini zor buluyorum.

TRANSFERLERDEN DAHA ÖNEMLİ

Sonuç olarak Beşiktaş’ın önünde kritik bir karar süreci var. Yönetimin yapacağı teknik direktör tercihi, yalnızca yeni sezonu değil, kulübün orta vadeli geleceğini de doğrudan etkileyecek. Bu nedenle doğru ismin belirlenmesi, transferlerden bile daha büyük önem taşıyor.