Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Brezilya Serie B ekibi Athletico Paranaense ile kiralık sözleşmesi sona eren Kolombiyalı Elan Ricardo'yu ülkesinin takımlarından Deportes Tolima'ya kiraladı. Yeni takımından duyuru geldi.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Sezon başında Athletico Paranaense Kulübü’ne geçici transfer olan profesyonel futbolcumuz Elan Joseph Ricardo Ochoa, 2025-26 sezonu sonuna kadar Kolombiya Ligi ekiplerinden Club Deportes Tolima SA Kulübü’ne geçici transfer olmuştur. Elan Ricardo’ya yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" denildi.

PARANAENSE KARNESİ

21 YAŞINDAKİ Kolombiyalı orta saha oyuncusu, Athletico Paranaense ile sadece 2 maçta forma giyebildi.