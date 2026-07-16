Beşiktaş'ta Trossard'ın imza törenine Salah sürprizi damga vurdu

Trossard, "Çok gururlu ve heyecanlıyım. Sizler dünyanın her yerinden sevginizi bana hissettirdiniz. Benim buraya gelmemin bir amacı var. Takım arkadaşlarımla birlikte Beşiktaş'ı eski başarılı günlerine döndürmek ve kupalar kazanmak istiyorum. Siz olmadan bunu başaramayız. Umarım bu sezon birlikte büyük başarılara ulaşacağız." dedi.