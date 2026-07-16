Beşiktaş'ın Arsenal'den transfer ettiği Belçikalı yıldız Leandro Trossard için Tüpraş Stadı'nda taraftarlara açık imza töreni düzenlendi.
Beşiktaş'ta Trossard'ın imza törenine Salah sürprizi damga vurdu
Beşiktaş'ın Arsenal'den kadrosuna kattığı Leandro Trossard, yaklaşık 20 bin taraftarın önünde düzenlenen törenle siyah-beyazlı kulübe imza attı. Belçikalı yıldız Beşiktaş'a kupalar kazanmak için geldiğini söyledi.Furkan Çelik
Yaklaşık 20 bin siyah-beyazlı taraftarın tribünleri doldurduğu organizasyonda 31 yaşındaki futbolcu, kendisini 3+1 yıllığına Beşiktaş'a bağlayan sözleşmeye imza attı.
Başkan Serdal Adalı ile birlikte tribünlere çıkan Trossard, büyük sevgi gösterileri ve tezahüratlar eşliğinde taraftarı selamladı.
SERDAL ADALI: 'TROSSARD SADECE BİR TRANSFER DEĞİL'
Törende konuşan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Trossard'ın yalnızca önemli bir futbolcu değil, kulübün vizyonunu temsil eden bir isim olduğunu söyledi.
Adalı, "Leandro Trossard yalnızca bir futbolcu transferi değil, aynı zamanda Beşiktaş'ın hedeflediği başarıların ve ortaya koyduğu vizyonun önemli bir göstergesidir. Çok daha farklı sözleşmeler yapabilecekken Beşiktaş'ı tercih etti. Kendisinin camiamızın beklentilerini karşılayacağına ve taraftarımızı mutlu edeceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.
TROSSARD: 'KUPALAR KAZANMAK İÇİN GELDİM'
Belçikalı yıldız ise kendisine gösterilen ilgi nedeniyle Beşiktaş taraftarına teşekkür etti.
Trossard, "Çok gururlu ve heyecanlıyım. Sizler dünyanın her yerinden sevginizi bana hissettirdiniz. Benim buraya gelmemin bir amacı var. Takım arkadaşlarımla birlikte Beşiktaş'ı eski başarılı günlerine döndürmek ve kupalar kazanmak istiyorum. Siz olmadan bunu başaramayız. Umarım bu sezon birlikte büyük başarılara ulaşacağız." dedi.
Konuşmasının ardından sahaya inen deneyimli futbolcu, tribünleri selamladı ve taraftarlara üçlü çektirdi.
TÖRENE SALAH TEZAHÜRATLARI DAMGA VURDU
İmza töreninin en dikkat çeken anlarından biri ise tribünlerden yükselen Mohamed Salah tezahüratları oldu.
Taraftarlar, "Ya Allah Bismillah, Mohamed Salah" tezahüratlarıyla Başkan Serdal Adalı'ya transfer çağrısında bulunurken, Adalı'nın tribünlere gülümseyerek karşılık vermesi sosyal medyada da gündem yarattı.
Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah'ın, geçtiğimiz günlerde menajerleri aracılığıyla Beşiktaş'a önerildiği iddiaları kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.