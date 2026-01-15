Süper Lig'in dev takımlarından Beşiktaş, uzun zamandır ilgilendiği Wolverhampton forması giyen stoper oyuncusu Emmanuel Agbadou için kulübüne resmi teklif yaptı.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Beşiktaş, Wolverhampton forması giyen Emmanuel Agbadou için 14 milyon euro + bonus içeren yeni bir resmi teklif yaptı.

PAZARLIKLAR DEVAM EDİYOR

Wolverhampton, 2025 yılının Ocak ayında 20 milyon Euro bedelle Reims'ten transfer ettiği 28 yaşındaki stoper için 17 milyon Euro talep ediyor. Beşiktaş, transferi daha uyguna bitirmek istiiyor.

PERFORMANSI

Emmanuel Agbadou, bu sezon Wolverhampton formasıyla 16 resmi maça çıktı.