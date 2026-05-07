Süper Lig’in 33. haftasında cumartesi günü saat 20.00’de sahasında Trabzonspor’u konuk edecek Beşiktaş, karşılaşmanın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştirilen idmanda, TÜMOSAN Konyaspor maçında forma giyen futbolcular salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma koşularıyla başladıkları antrenmanı 5’e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla sürdürdü. Çalışma, şut idmanıyla sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip, yarın yapacağı son antrenmanla Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.