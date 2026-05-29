Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktörünü belirlemek için yoğun bir mesai harcayan Beşiktaş’ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlı yönetimin listesinin ilk sıralarında yer alan Filipe Luis, kulübün yakın ilgisine karşın tercihini Fransa ekibi Monaco’dan yana kullandı.

Yaşanan bu gelişme üzerine Beşiktaş yönetimi, teknik direktör arayışlarında strateji değişikliğine gitme hazırlığına başladı.

ÖNCELİK YABANCI HOCA ANCAK YERLİ ADAY HAZIR

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve yönetim kurulunun büyük bir bölümü, yeni sezonda takımı yabancı bir teknik adama emanet etmek istiyor. Bu doğrultuda listede yer alan yabancı adaylarla görüşmeler kararlılıkla sürdürülüyor.

Ancak mevcut şartlar altında yabancı bir isimle mutabakat sağlanamaması ihtimaline karşı B planı da hazır tutuluyor. Siyah-beyazlıların, yabancı hoca formülünün gerçekleşmemesi durumunda rotayı yerli teknik adamlara çevireceği ve bu doğrultuda gündeme gelen ilk ismin Nuri Şahin olduğu kaydedildi.