Beşiktaş’ta sağ bek Taylan Bulut, geçirdiği diş operasyonu nedeniyle Süper Lig’de yarın oynanacak Hesap.com Antalyaspor maçının kadrosundan çıkarıldı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, “Yaşadığı perikoronit problemi nedeniyle diş operasyonu geçiren futbolcumuz Taylan Bulut, Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig’de Hesap.com Antalyaspor ile oynayacağı müsabakanın kadrosundan çıkarılmıştır.” ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş, ligin 29. haftasında yarın saat 20.00’de sahasında Antalyaspor’u konuk edecek.

Antalyaspor Süper Lig’de yarın Beşiktaş deplasmanındaAntalyaspor Süper Lig’de yarın Beşiktaş deplasmanındaSpor