Beşiktaş Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Eyüpspor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.
ABRAHAM EYÜPSPOR MAÇININ KADROSUNDA YER ALMADI
Saat 20.00'de başlayacak maçın kadrosu belli olurken Beşiktaş'ta gözler Tammy Abraham'ı aradı.
Beşiktaş'ın gün içerisinde Roma'dan kalıcı transferinin gerçekleştiğini KAP'a bildirdiği İngiliz yıldız Eyüpspor maçının kadrosunda yer almadı.
ASTON VILLA'YA TRANSFER OLMAYA HAZIRLANIYOR
Abraham'ın Premier Lig ekibi Aston Villa'ya muhtemel transferi nedeniyle Eyüpspor maçı kadrosunda yer almadığı belirtiliyor.