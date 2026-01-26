Beşiktaş Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Eyüpspor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

Eyüpspor-Beşiktaş maçının ilk 11'leri belli olduEyüpspor-Beşiktaş maçının ilk 11'leri belli olduSpor

ABRAHAM EYÜPSPOR MAÇININ KADROSUNDA YER ALMADI

Saat 20.00'de başlayacak maçın kadrosu belli olurken Beşiktaş'ta gözler Tammy Abraham'ı aradı.

Beşiktaş'ın gün içerisinde Roma'dan kalıcı transferinin gerçekleştiğini KAP'a bildirdiği İngiliz yıldız Eyüpspor maçının kadrosunda yer almadı.

Beşiktaş'ta Tammy Abraham Eyüpspor maçının kadrosunda yer almadı - Resim : 2

ASTON VILLA'YA TRANSFER OLMAYA HAZIRLANIYOR

Abraham'ın Premier Lig ekibi Aston Villa'ya muhtemel transferi nedeniyle Eyüpspor maçı kadrosunda yer almadığı belirtiliyor.