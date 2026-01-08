Kadrosuna takviye yapmak isteyen Beşiktaş’ta yol ayrılıkları devam ediyor. Mert Günok, Paulista ve Svensonn ile yollarını ayıran Siyah-beyazlı ekipte Jurasek’le de yollar ayırıyor.

SLAVIA PRAG’A GİDİYOR

Sözleşme fesih görüşmeleri yapılan Çekyalı sol bek, ülkesini takımlarından Slavia Prag ile anlaştı. 25 yaşındaki Jurasek, altyapısından yetiştiği takımla anlaştı. Slavia Prag, Benfica ile son pürüzleri giderdikten sonra transferi açıklayacak.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Beşiktaş formasıyla 17 maça çıkan Juraseki, skora herhangi bir katkı yapamadı.