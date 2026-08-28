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Beşiktaş’ta transfer döneminin son bölümünde dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Siyah-beyazlılarda sezonun öne çıkan isimlerinden Vaclav Cerny için eski kulübü Rangers yeniden devreye girdi.

RANGERS YENİDEN TEMAS KURDU

Sercan Dikme’nin aktardığı bilgilere göre, İskoç ekibi Rangers, Çek futbolcuyu yeniden kadrosuna katmak için Beşiktaş ile görüşmelere başladı.

İki kulübün Cerny transferi konusunda bir kez daha temas kurduğu belirtildi.

BEŞİKTAŞ 10 MİLYON EURO İSTİYOR

Rangers’ın Vaclav Cerny için 8 milyon euroluk sözlü teklif yapabileceğini Beşiktaş’a ilettiği kaydedildi.

Siyah-beyazlı yönetimin ise deneyimli oyuncu için 10 milyon euro bonservis talep ettiği ifade edildi.

Taraflar arasındaki pazarlığın önümüzdeki süreçte devam etmesi bekleniyor.

CERNY SEZONA HIZLI BAŞLADI

Beşiktaş’a önemli katkı sağlayan Vaclav Cerny, yeni sezona da etkili bir başlangıç yaptı.

Çek futbolcu, siyah-beyazlı formayla çıktığı 8 maçta 2 gol ve 1 asist üretti.

AYRILIK İHTİMALİNE KARŞI ALTERNATİF HAZIR

Beşiktaş yönetiminin, Cerny’nin takımdan ayrılması ihtimalini de göz önünde bulundurduğu belirtildi.

Siyah-beyazlıların, olası ayrılık durumunda Benfica forması giyen Dodi Lukebakio için harekete geçmeyi planladığı ifade edildi.